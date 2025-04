Carlo Ancelotti siterer Carlos Alcaraz før han forsøker seg på et nytt comeback: med hjerte, hode og cojones

HQ

Carlo Ancelotti er italiener, i likhet med den nåværende verdenseneren i tennis , Jannik Sinner. Men etter å ha bodd i Spania i mange år må han ha fått med seg spanjolenes lidenskap for Carlos Alcaraz, for han siterte ham på tirsdagens pressekonferanse før kveldens kamp mot Arsenal i Champions League.

"Vi vil prøve å endre tankesettet vårt og gjøre en solid prestasjon. Med hodet, hjertet og motet vårt. Som Alcaraz sier", står det på Real Madrids engelske nettside. Men det var egentlig ikke det han sa: "Med hjerte, hode og "cojones" (baller)", sa han egentlig.

Ancelotti brukte et ganske stygt ord for den vanlige standarden (heldigvis er ikke UEFA styrt av Mohammed Ben Sulayem) som faktisk er et motto som bestefaren til den unge tennisstjernen pleide å si.

Kort tid etter Ancelottis pressekonferanse spilte og vant Alcaraz sin åpningskamp i turneringen i Barcelona, og fikk beskjed om at Conde de Godó turneringen i Barcelona, og ble der fortalt at Real Madrid-treneren siterte ham. "Jeg er glad for at min bestefars motto har nådd et slikt nivå. Hvis de vinner, vil det være på grunn av det", spøkte han. Tennisspilleren, som er kjent for å være Real Madrid-fan, sa at han er "en av dem som tror. Som en ekte Real Madrid-fan tror jeg alltid på comebacks" (via AS).

Kampen mellom Real Madrid og Arsenal sparkes i gang i kveld klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.