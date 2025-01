Carlo Ancelotti svarer om Vinícius' fremtid: "Han velger æren"

HQ

Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti har svart på ryktene om at Saudi-Arabia frister Vinícius jr. med fotballhistoriens kanskje beste kontrakt noensinne. Den brasilianske stjernen (24) kan bli lokket til den saudiske proffligaen. Real Madrid vil miste en av sine stjerner, som er viktig for Champions League-titlene i 2022 og 2024, men klubben kan motta opptil 300 millioner euro, noe som vil være gunstig for å løse problemene med Santiago Bernabéu stadion.

Ancelotti tror imidlertid ikke at spilleren vil bryte kontrakten sin (frem til 2027) for å flytte til Saudi-Arabia. "Jeg synes spilleren ser glad og sulten ut på å bli her og vinne trofeer for Real Madrid. Han tenker på å velge heder og ære", med henvisning til ordene til den spanske reporteren.

En trener ville åpenbart foretrukket at han ble, med tanke på hans kvalitet og hurtighet, selv om han har vært mer ute enn inne av troppen den siste tiden på grunn av skader og suspensjoner (han gikk glipp av to ligakamper etter et rødt kort, og går glipp av kveldens kamp mot Brest i Champions League på grunn av gule kort).

Den som ser ut til å være mest sannsynlig ute av Real Madrid for øyeblikket er Ancelotti, som er sterkt kritisert for sine avgjørelser, og som har fått skylden for lagets feilgrep den siste tiden. Den italienske treneren har sagt at han har tenkt å bli så lenge som mulig, men ryktene sier at klubben vil tvinge ham ut neste sesong, for å bli erstattet av den tidligere Real Madrid-spilleren og Bayer Leverkusen-treneren Xabi Alonso.