Carlo Ancelotti, tidligere Real Madrid-manager, dømt til ett års fengsel for skatteunndragelse

HQ

Carlo Ancelotti, landslagssjef for Brasil og tidligere trener for Real Madrid, har blitt erklært skyldig i skattesvindel han begikk i 2014 i Spania, og har blitt dømt til ett års fengsel, ifølge EFE.

Totalt dømmer provinsdomstolen i Madrid ham til ett års fengsel, en bot på 386 361,93 euro og tap av muligheten til å få offentlige subsidier eller andre trygdeytelser eller insentiver i tre år. Den italienske manageren ble også frikjent for et lignende skattebrudd som skjedde i 2015, som doblet beløpet han unndro til statskassen, og som påtalemyndighetene ba om fem års fengsel for.

Rettssaken startet i april i fjor i Madrid, og manageren var mistenkt for å ha overført sine bilderettigheter til selskaper utenfor Spania kun for å unngå å betale skatt. Ancelotti, som da fortsatt var Real Madrid-manager, sa at det var klubben som foreslo det for ham, og etter å ha snakket med sine rådgivere: "Jeg gikk aldri inn i saken fordi alt virket korrekt for meg. Jeg trodde ikke det kunne være svindel".

Manageren, som for tiden jobber i Brasil, vil ikke havne i fengsel ettersom han ikke har noe kriminelt rulleblad og klubben allerede har betalt all gjelden hans.