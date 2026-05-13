Carlos Alcaraz, A'ja Wilson og Kylian Mbappé er hovedpersonene i Vanity Fairs første globale sportsutgave

HQ

Den nyeste utgaven av Vanity Fair overrasket leserne med en trippelforside med Carlos Alcaraz, A'ja Wilson og Kylian Mbappé, i det de beskriver som sin første globale sportsutgave noensinne. Tre av idrettens internasjonalt kjente stjerner snakker om "idrettens kulturelle, økonomiske og politiske innflytelse i en tid der den har vokst frem som en av de få kreftene som fortsatt er i stand til å få global oppmerksomhet på tvers av generasjoner".

Carlos Alcaraz, nylig fylt 23 år, verdens nummer to i tennis, for tiden skadet, er en del av en ny æra i tennissporten som mange beskriver som "Big 2", et generasjonsskifte fra "Big 3". Mens Novak Djokovic har blitt eldre og Nadal og Federer for lengst har pensjonert seg, har det vært Alcaraz og Sinner som har dominert sporten og vunnet de fleste store herretroféene de siste tre årene.

"Vi viser verden at vi kan være på banen og gi vårt beste, og prøve å gjøre mest mulig skade på den andre mens vi spiller, prøve å slå hverandre, og så, utenfor banen, bare være to gutter som kommer veldig godt overens", sa Alcaraz om forholdet til Sinner, i et intervju ledsaget av en fotoshoot dekket på leire som ikke gikk ubemerket hen for fansen hans...

A'ja Wilson, 29 år, regnes av mange som den beste WNBA-spilleren i ligaens korte historie, med tre WNBA-titler (2022, 2023 og 2025) og fire MVP-priser. Nylig ble hun den første WNBA-spilleren som fikk en flerårskontrakt med en lønn på over én million dollar per sesong, etter at kvinneligaen har mangedoblet lønningene over hele linjen (WNBAs lønnstak går fra 1,5 millioner dollar i 2025 til 7,5 millioner dollar i 2026).

Flere spillere har fått de første millionkontraktene i WNBA, men Wilson er den eneste som har fått tilbud om mer enn ett år med den lønnen, og vil gå fra å tjene 200 000 dollar i 2025 til 1,4 millioner dollar i 2026, det maksimale som er tillatt i den nåværende avtalen.

Og Kylian Mbappé er også med på forsiden, med en dårlig timing ettersom den 27 år gamle franske spissen kritiseres for manglende gjennomslagskraft i Real Madrid og en oppfattet dårlig innflytelse i garderoben, med Vanity Fair-overskriften "Kylian Mbappé scorer alle målene og tar all støyten".

Nå som VM nærmer seg, kan en god prestasjon i turneringen, og kanskje et nytt trofé, endre den dårlige pressen rundt Mbappé: "Det er vanskelig å være i en situasjon som vår, der alle forventer at vi skal utføre mirakler. Men mirakler skjer bare på banen, vi trenger ikke å spille kampen før kampen", sier Mbappé.