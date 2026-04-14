Carlos Alcaraz ber om medisinsk timeout, men vinner i Barcelona Open-debuten

Carlos Alcaraz har startet sitt forsøk på å gjenvinne tittelen som verdens nummer 1 i Barcelona Open med en 6-4, 6-2-seier i strake sett mot den finske kvalifiseringspilleren Otto Virtanen. Alcaraz brukte en stund på å finne seg til rette, og mellom settene ba han om en medisinsk timeout da han fikk ubehag i håndleddet.

Alcaraz var mer dominerende i det andre settet, så det ser ut til at smertene i armen ikke er alvorlige, og muskelubehaget skyldes overbelastning av spill: han spilte mot Sinner for bare 48 timer siden. I intervjuet etter kampen forklarte han at han tok seg tid til å tilpasse seg banen, under andre forhold enn i Monte-Carlo.

Alcaraz har nå én dag til å hvile og restituere seg før han møter Tomas Machac i åttendedelsfinalen på torsdag, tidligst kl. 19:00 CEST, mens Corentin Moutet møter andreseedede Lorenzo Musetti. Det blir den første kampen mellom spanjolen og tsjekkeren siden 2024, med 1-1 i innbyrdes oppgjør. Hvis Alcaraz vinner, kan han møte Andrey Rublev i kvartfinalen, Alex de Miñaur i semifinalen og Musetti i finalen.

