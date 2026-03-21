Carlos Alcaraz beseirer Fonseca i Miami, sammenligner det med da han først spilte med Nadal i 2021

Carlos Alcaraz har lyktes i sin første duell noensinne mot Joao Fonseca, i andre runde av Miami Open: 6-4, 6-4. Verdenseneren slo tilbake etter nederlaget mot Daniil Medvedev i Indian Wells i forrige uke, og har allerede forbedret resultatet fra Miami Open i fjor, da han tapte for David Goffin i sin første runde.

For ett år siden led Alcaraz et av sine tøffeste nederlag, men det lærte ham at noen ganger må man "koble av for å koble på igjen", og etter en lang ferie med familien kom han sterkere enn noensinne tilbake på banen, gjenvant førsteplassen i verden, vant ni trofeer og spilte tre finaler: bare to turneringer siden den gang der han ikke nådde finalen (Indian Wells 2026 og Paris 2025).

Alcaraz skal møte amerikaneren Sebastian Korda i 32-delsfinalen på søndag.

Alcaraz husker da Nadal "knuste" ham da han var 19 år gammel

Alcaraz er fortsatt veldig ung, bare 22 år gammel, men han har erfaringen som 19 år gamle Fonseca mangler. Spanjolen er overbevist om at den brasilianske tenåringen vil lære mye av nederlagene mot ham og Sinner, og sammenlignet det med da han spilte mot Rafa Nadal for første gang og ble "ødelagt".

"Jeg tror han har alt, gode slag, mange ting å forbedre, men han kommer helt sikkert til å gjøre det. To turneringer på rad mot nummer én og to i verden, jeg tror det kommer til å hjelpe ham, sa Alcaraz.

"Jeg husker da jeg spilte mot Rafael Nadal for første gang, og jeg husker hvor bra den kampen var for meg, selv om jeg ble knust", sa Alcaraz, og refererte til en 32-delsfinalekamp i Madrid Open 2021. Ett år senere slo Alcaraz Nadal i samme turnering, og senere samme år ble han den yngste verdensetteren noensinne i en alder av 19 år.

