Carlos Alcaraz besøker landsmennene Fernando Alonso og Carlos Sainz under F1-testene i Bahrain

HQ

Carlos Alcaraz, som forbereder sin neste turnering, Qatar Open i Doha, etter seieren i Australian Open, tok en avstikker til Bahrain, det lille øyriket i Persiabukta der Formel 1-testene finner sted, for første gang sammen med de elleve lagene som skal delta i F1-sesongen 2026, som starter neste måned. Der besøkte den 22 år gamle verdens nr. 1 landsmennene sine: Fernando Alonso på Aston Martin og Carlos Sainz på Williams.

Både Alcaraz selv og F1-teamene delte bilder fra møtet, vel vitende om hvor populær tennisspilleren er, spesielt blant de yngre generasjonene: en som er like populær som Rafa Nadal var da han startet for 20 år siden ... eller som Fernando Alonso var i sin "prime", da han vant sine F1-VM i 2005 og 2006.

Fernando Alonso, som er dobbelt så gammel som Carlos Alcaraz, kan stå foran sin siste sesong i Formel 1 i år, og håper at han med den nye bilen bygget av Adrian Newey endelig kan ta en (eller flere) Grand Prix-seire: Den siste seieren hans var i 2013.

Carlos Alcaraz skal spille i Qatar Open, og debuterer tirsdag eller onsdag i neste uke. Jannik Sinner vil delta i turneringen, men Novak Djokovic trakk seg på grunn av tretthet.