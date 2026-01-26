Carlos Alcaraz ble bedt om å ta av seg en skjult klokke under Australian Open, men det er ikke juks

HQ

Carlos Alcaraz fortsetter å dominere Australian Open, etter å ha vunnet alle settene i de fire første kampene, selv om Tommy Paul gjorde det vanskelig for verdenseneren i fjerde runde. De neste motstanderne hans er blant topp 10-spillerne: Alex de Miñaur i kvartfinalen, og potensielt Alexander Zverev i semifinalen (eller Learner Tien, et av de siste to årenes gjennombrudd).

Han har imidlertid vært involvert i en kontrovers angående bruken av et armbånd, i virkeligheten en Whoop-klokke, en bærbar treningsenhet som sporer hjertefrekvens, pust eller kroppsbevegelser, og deler den til en app som tilbyr coaching og treningsanbefalinger. Bruken av armbåndet ble ansett som forbudt av Australian Open, og Alcaraz ble bedt av dommeren om å fjerne det, og han var ikke den eneste, Aryna Sabalenka ble også bedt om å fjerne det.

Bildene av dommeren som ber Alcaraz om å ta av armbåndet, tilsynelatende skjult bak svettebåndet på håndleddet, skapte kontrovers, da det så ut som om han jukset. Noen medier fremstilte det til og med slik, men i virkeligheten er Whoop-armbånd godkjent av det internasjonale tennisforbundet, selv under turneringskamper.

Whoops grunnlegger Will Ahmed tok til orde på X for å beklage avgjørelsen, og hevdet at den ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko: "La idrettsutøverne måle kroppene sine. Data er ikke steroider!". Det er altså en avgjørelse som kun er tatt av Australian Open, men ingen ser ut til å forstå hvorfor...