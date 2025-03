Carlos Alcaraz ble tiljublet av en gruppe "bier" i sin siste seier i Indian Wells

HQ

Carlos Alcaraz fortsetter å dominere Indian Wells: Den toppseedede spilleren som fortsatt er med i turneringen (Zverev ble eliminert, og Sinner er utestengt) vant mandag 6-2, 6-4 over kanadieren Denis Shapovalov, som ligger på 28. plass på ATP-rankingen, og utvider nå seiersrekken sin i turneringen i California til 14 seire. Han har til og med passert Roger Federer og Rafa Nadal ved å vinne 18 av de 20 første kampene i Indian Wells, og er favoritt til å "trepasse" som vinner av det som nå heter BNP Paribas Open, noe bare Djokovic og Federer har klart.

For å gjøre det må han møte Grigor Dimitrov i kvartfinalen på onsdag. Akkurat nå nyter han seieren, som fikk et overraskende besøk av en gruppe fans utkledd som bier, noe som minner om hendelsen i fjor, da Alcaraz ble angrepet av en gruppe bier under en kamp - og en av dem stakk ham. En birøkter måtte tilkalles, Lance Davis, som møtte biene med en støvsuger.

I år har det vært flere referanser til den hendelsen. Først ble birøkteren Lance Davis kalt inn for å hilse på Alcaraz og fikk en varm applaus fra publikum. Og på mandag, under marsjen mot Shapovalov, var en gruppe fans utkledd som bier. Alcaraz så dem og poserte senere med dem.

"Det er morsomt, for det hjalp meg mye", sa den 21 år gamle spanjolen på en pressekonferanse. "Under hele det første settet så jeg på dem og lo. Og jeg sier alltid at når jeg ler, når jeg har det gøy på banen, viser jeg god tennis. Så det er nok takket være dem at jeg kunne vise god tennis. Jeg tok en selfie med dem på slutten, for jeg synes de fortjener det".