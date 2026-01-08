Carlos Alcaraz blir møtt av dusinvis av fans i Sør-Korea før kampen mot Sinner

HQ

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, de to spillerne som forventes å dominere tennissesongen 2026, skal starte året med å møtes igjen i en oppvisningskamp i Sør-Korea. Før sesongen begynner for alvor i Australian Open, spiller de i "Hyundai Card Super Match" på Inspire Arena i Incheon.

Kampen spilles lørdag 10. januar kl. 08.00 om morgenen spansk/italiensk tid, men Carlos Alcaraz har allerede ankommet for å trene før kampen. Videoer av den spanske spilleren som møter fans i Korea, signerer plakater og tennisballer og tar bilder dukket opp på sosiale medier torsdag morgen, allerede på kvelden i det asiatiske landet.

Han skal også ha fått en blomsterbukett, og til tross for at han hadde på seg caps og hette, tror noen fans at han har barbert hodet igjen...

Hva er klokken og hvor kan du se Alcaraz-Sinner-kampen i Korea

Kampen finner sted 10. januar kl. 16:00 lokal tid (kl. 08:00 CET, kl. 07:00 GMT). Den sendes på tvN og TVing i Sør-Korea, men den sendes selvfølgelig også på de vanlige kanalene i Spania og Italia: Movistar+ i Spania og SuperTennis og Sky Sports i Italia.