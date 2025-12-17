Carlos Alcaraz bryter med trener Juan Carlos Ferrero, som ønsket at han "kunne ha fortsatt"

HQ

Carlos Alcaraz har kunngjort at han bryter med sin trener, Juan Carlos Ferrero, etter syv år. Ferrero, tidligere spiller og verdensener (Roland Garros-vinner i 2003), har vært trener for Alcaraz siden 2019. På det tidspunktet var Alcaraz bare femten år, men bare tre år senere vant han den første av sine syv Grand Slam-turneringer og ble den yngste verdenseneren i 2022.

"Det er veldig vanskelig for meg å skrive dette innlegget... Etter mer enn syv år sammen har Juanki og jeg bestemt oss for å avslutte vår tid sammen som trener og spiller", skrev Alcaraz. "Takk for at du gjorde barndomsdrømmene mine til virkelighet. Og jeg har hatt stor glede av hvert eneste steg sammen med deg."

"Vi nådde toppen, og jeg føler at hvis våre sportslige veier skulle skilles, så skulle det være der oppe. Fra det stedet vi alltid har jobbet mot og alltid har ønsket å nå", la han til. "Du har hjulpet meg med å vokse som idrettsutøver, men fremfor alt som person. Og det er noe jeg setter umåtelig stor pris på: Jeg har hatt glede av prosessen. Det er det jeg tar med meg videre, reisen vi har delt".

"Nå står vi begge overfor en tid med forandringer, nye eventyr og nye prosjekter. Men jeg er sikker på at vi kommer til å møte dem på riktig måte og gjøre vårt beste, slik vi alltid har gjort. Vi vil alltid tilføre verdi.

Jeg ønsker deg oppriktig alt godt i alt som kommer din vei. Det er en trøst å vite at vi har gitt alt, at vi har stilt alt til rådighet for hverandre."

Det antas at Samuel López, som kom til Ferreros lag tidligere i år, blir Alcaraz' nye trener.

Ferrero: "Jeg skulle gjerne ha fortsatt"

Etter at Alcaraz la ut kunngjøringen, skrev Ferrero på Instagram at "Jeg skulle ønske jeg kunne ha fortsatt. Jeg er overbevist om at gode minner og gode mennesker alltid finner en måte å møtes igjen på. Takk fra hele mitt hjerte".

"Vi har vært et utrolig godt team til tross for vanskelighetene, og jeg er sikker på at dere vil fortsette å oppnå stor suksess."

Juan Carlos Ferrero trente Alexander Zverev mellom juli 2017 og februar 2018, men skilte lag på grunn av en uenighet, der Ferrero kritiserte Zverevs manglende profesjonalitet. Han valgte Alcaraz i 2019, men Ferrero hadde oppdaget "Carlitos" allerede da han var 12 år, og kjente til hans potensial.