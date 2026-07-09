Carlos Alcaraz’ comeback må vente: han vil også gå glipp av Canadian Open i august

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Med Wimbledon-semifinalene i full gang akkurat nå, teller fansen av Carlos Alcaraz dagene for å finne ut når spanjolen skal være tilbake på banen, etter håndleddsskaden som har holdt ham ute av spill siden april, og som har gjort at han har gått glipp av både Roland Garros og Wimbledon. Dessverre ser det ut til at Alcaraz heller ikke vil være klar for den neste store turneringen etter Wimbledon, Canadian Open 1.–11. august.

Turneringen, som offisielt heter National Bank Open, har offentliggjort deltakerlisten for herresingelen, og Alcaraz er ikke å finne der. Listen toppes av Jannik Sinner, og den inkluderer også Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz og Novak Djokovic. I praksis hele topp 10, bortsett fra Alcaraz.

Spanske fans må nøye seg med å følge de fem andre spanske spillerne: Alejandro Davidovich-Fokina (22), Rafa Jódar (25), Jaume Munar (43), Martín Landaluce (61) og Pablo Carreño Busta (72).

Alcaraz vil offisielt ikke delta i denne turneringen, og loddtrekningen finner sted 31. juli. I fjor deltok han heller ikke i denne turneringen, så han har ingen poeng å forsvare, og nå er spørsmålet om han vil kunne spille i Cincinnati Masters 1000 (11.–23. august), der han ble mester i fjor. Hvis han også går glipp av den, er det sikkert at han vil falle ned til tredjeplass på ATP-rangeringen, selv om Zverev kan passere ham igjen før det dersom han vinner morgendagens semifinale mot Arthur Fery.