Carlos Alcaraz er bare 50 poeng fra å sikre seg tittelen, og kan kvalifisere seg til semifinalen i kveld

Carlos Alcaraz overlevde mot en overlegen Taylor Fritz og kom et skritt nærmere målet om å beholde tittelen som verdens nummer 1 ved utgangen av året ... og veldig nær å kvalifisere seg til semifinalen i ATP Finals for andre gang (etter 2023). Faktisk kan han matematisk kvalifisere seg i kveld, hvis Alex de Miñaur slår Lorenzo Musetti i nattskiftet.

Det var en veldig tett og intens kamp mellom Alcaraz og Fritz, som endte 6-7(2), 7-5, 6-3 etter 2 timer og 48 minutter. Den 28 år gamle amerikaneren, verdens nummer 6, som nådde ATP-finalen i fjor og tapte for Sinner, utnyttet sin kraftfulle serve godt til å ta første sett. Bare noen mindre feil i det andre settet gjorde at Alcaraz kunne konvertere en breakball og vinne det andre settet enkelt, og først da senket Fritz nivået fra en av de beste prestasjonene i karrieren.

Fritz, som mandag slo Lorenzo Musetti, kan fortsatt kvalifisere seg til semifinalen hvis han slår Alex de Miñaur. Og for Alcaraz, som trengte tre seire i denne turneringen for å beholde tittelen som verdensener, trenger nå bare én, mot Musetti på torsdag, den teoretisk sett svakeste rivalen i gruppen (selv innrømmet han at han var lettet over at det ikke var Djokovic).

I kveld, ikke tidligere enn 20:30, tar Alex de Miñaur imot Lorenzo Musetti. Hvis australieren slår italieneren, vil Alcaraz automatisk ha sikret seg kvalifisering til semifinalen.