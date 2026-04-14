Carlos Alcaraz er motivert av rivaliseringen med Sinner: Nå er det tid for debut i Barcelona

Carlos Alcaraz starter tirsdag jakten på å ta tilbake verdensmestertittelen han tapte til Jannik Sinner da han ble slått i Monte-Carlo Masters. Denne uken, med Sinner i hvile og Alcaraz støttet av det lokale publikummet i Barcelona Open, en turnering han allerede har vunnet i 2022 og 2023, har spanjolen en klar mulighet til å ta tittelen igjen, men bare hvis han løfter trofeet.

Alcaraz forsvarer 330 poeng etter å ha blitt nummer to i Barcelona i fjor, der han tapte for Holger Rune. Han ligger 110 poeng bak Sinner, så å vinne tittelen og ta hele 500 poeng vil være det eneste resultatet som kan gjøre Alcaraz til verdens nummer 1 igjen (med bare 60 poeng!) før Madrid Open neste uke, der Sinner forventes å komme tilbake og ingen av dem vil forsvare poeng.

For Alcaraz gir kampen mellom Sinner og ham "sannsynligvis ekstra motivasjon", og han er glad for å se Jannik forbedre seg fordi det også gjør ham til en bedre spiller og får ham til å innse sine egne svakheter. "Det er flott å ha ham som et fokuspunkt og å se ham oppnå alt det han oppnår", sier Alcaraz via ATP.com.

"Han har åpent sagt at grussvingen ikke var hans favoritt på grunn av spillestilen hans. Å se resultatene han får og nivået han viser på grus gjør meg glad, for han er spilleren som får meg til å forbedre meg, får meg til å stoppe opp og tenke på hvordan jeg kan bli bedre, og hva jeg må jobbe med for å prøve å slå ham."

Alcaraz spiller sin åttendedelsfinale tidligst kl. 16:00 CEST, 15:00 BST, mot den finske kvalifiseringsspilleren Otto Virtanen, rangert som nummer 130 i verden, på Rafa Nadal-banen, der kampen mellom Alex de Minaur og Sebastian Ofner spilles før (kl. 11:00) og den interessante kampen mellom Martín Landaluce og Lorenzo Musetti, tidligst kl. 12:10.

Hvis Alcaraz vinner, kan han møte femteseedede Andrey Rublev i kvartfinalen, tredjeseedede Alex de Miñaur i semifinalen, og potensielt en finale med en annen italiener, Lorenzo Musetti.