Carlos Alcaraz er tilbake på trening med venstre hånd, og det er det en grunn til

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Carlos Alcaraz er tilbake på trening, og Murcia-spilleren har lagt ut en video som viser at han trener... med venstre hånd. Alcaraz er høyrehendt, og pådro seg en skade i håndleddet som holdt ham ute store deler av grussesongen, og som også gjør at han går glipp av Wimbledon senere denne måneden, med sikte på en (optimistisk) retur til US Open og den amerikanske touren i august.

Hvis han er høyrehendt, hvorfor trener han da med venstre hånd? Den åpenbare grunnen er at selv om han ikke kan bruke høyre hånd ennå, må han holde seg i form, men det er mer enn det. På treningene svinger han faktisk høyre arm for å øve på bevegelsen, selv om han ikke kan holde racketen med den hånden og returnerer ballen med racketen i venstre hånd.

Ifølge Punto de Break bruker Alcaraz en teknikk som kalles "krysspedagogikk", et nevromuskulært fenomen som innebærer at trening av ett lem kan bidra til å opprettholde eller forbedre noe av styrken, koordinasjonen eller aktiveringen av det motsatte lemmet, selv om det ikke blir trent direkte, ved å stimulere nervesystemet.