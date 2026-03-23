Carlos Alcaraz etter nederlaget i Miami: "På tide å lade batteriene" før den viktige grussesongen

Carlos Alcaraz postet for første gang bilder etter tapet i tredje runde av Miami Open, og sin andre kamp totalt i turneringen, da han tapte i tre sett mot amerikaneren Sebastian Korda. Bildene fanget Alcaraz som snakket desperat med laget sitt: "Jeg klarer ikke å holde følge, jeg vil hjem".

På pressekonferansen på søndag sa Alcaraz at han ønsket å reise hjem og slappe av med familien for å komme seg mentalt til neste del av sesongen. En dag senere sa Alcaraz at "nå er det på tide å lade batteriene og forberede seg på leirgolfen".

Søndagens nederlag var hans andre i 2026, og det andre etter tre kamper, og en skuffende avslutning på utendørssesongen på hardbane, etter seirene i Dubai og Melbourne.

Jannik Sinner forfølger Carlos Alcaraz på ATP-rankingen

Alcaraz' nederlag betyr at Jannik Sinner kan redusere avstanden til Alcaraz drastisk hvis italieneren vinner i Miami, noe som vil bety hans tredje Masters 1000-seier på rad: fra 2140 poeng nå, til 1240 poeng hvis Sinner vinner på søndag.

Det faktum at Alcaraz vil forsvare 4 300 poeng i grussesongen fra seirene i Monte-Carlo, Roma og Roland Garros, og finalen i Barcelona, mot de 1 850 poengene som Sinner vil sette på spill de kommende to månedene, betyr at Sinner har sjanser til å bli verdens nummer 1 igjen...

Etter Miami er det sannsynlig at Alcaraz og Siners neste turnering blir Monte-Carlo Masters, fra 5. til 12. april 2026.