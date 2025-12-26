Carlos Alcaraz' far kommer med en kortfattet uttalelse etter intervjuet med Juan Carlos Ferrero

HQ

Etter bruddet mellom Carlos Alcaraz og hans mangeårige trener Juan Carlos Ferrero har det blitt sagt mye om årsakene bak det plutselige bruddet, og treneren innrømmet til slutt i intervjuer med Marca og RTVE at "det var visse ting vi var uenige om".

Det virket imidlertid klart at Ferrero gjerne skulle ha fortsatt, og han fikk angivelig bare 48 timer på seg til å enten takke ja eller nei til den nye kontrakten."Kanskje de kunne ha blitt løst hvis vi hadde satt oss ned og snakket sammen", sier Ferrero til Marca om problemene i kontrakten.

Det ble også rapportert at det var Alcaraz' leir, og ikke nødvendigvis spilleren, som stilte de til slutt "uakseptable" betingelsene i Ferreros kontrakt. Og personen med størst innflytelse på Alcaraz' karrierevalg er hans far, også han ved navn Carlos Alcaraz, som har kommet ut av fortellingen som "skurken" i historien.

I den forbindelse uttalte Carlos Alcaraz Sr. seg kort til nyhetsbyrået EFE: "Alle står fritt til å uttrykke sin mening basert på den kunnskapen de har." Det var det hele.

Alcaraz Sr. gikk ikke inn på detaljer om kontrakten han og hans juridiske team tilbød Ferrero, hva den inneholdt, og kanskje mer kritisk, hvorfor han ikke tilbød Ferrero en sjanse til å forhandle. Bruddet har gjort Ferrero svært trist, og han har sagt at han ikke vil ta imot flere tilbud i løpet av noen måneder for å bearbeide sorgen.

Alcaraz Jr. vil i det minste fortsette å jobbe med en kjent person, Samuel López, som jobbet som assistenttrener for Ferrero, og vil prøve å legge det personlige til side for å fokusere på å vinne de turneringene han ennå ikke har vunnet i karrieren.