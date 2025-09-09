Carlos Alcaraz forklarer hvordan han studerte Jannik Sinner før US Open-finalen

HQ

Carlos Alcaraz overgikk selv de mest optimistiske forventningene da han knuste Jannik Sinner i US Open-finalen på søndag. Han tapte bare ett sett, og var overlegen på alle parametere, blant annet ved å bryte Siners serve fem ganger (Sinner bare én gang). To måneder tidligere slo Sinner Alcaraz i US Open-finalen. Spanjolen gikk på jobb med laget sitt.

På pressekonferansen etter kampen på søndag ble Alcaraz spurt om spillestilen sin: "Jeg snakket med trenerne mine, og vi så Wimbledon-finalen, og ja, vi snakket om hva vi ville ha gjort bedre i den kampen, i tilfelle jeg skulle møte ham en annen gang".

Han snakket spesielt om variasjonen hans: "Jeg føler at jeg kan gjøre alt på banen, for å være ærlig: slices, droppslag, topspin, flat" og å gjøre færre feil.

For Alcaraz var det på tide å bevise seg selv etter å ha blitt overmannet i Wimbledon (de spilte igjen i mellomtiden i Cincinnati-finalen, men Sinner var syk den dagen). "Jeg ville bare gjøre de riktige tingene. Hvis jeg gjør de riktige tingene og han spiller en utrolig kamp og slår deg, er det greit, men du gjorde i det minste de riktige tingene."

Til slutt gikk det bra for Alcaraz, og nå er det opp til Sinner å forbedre spillet sitt for å bli "mindre forutsigbar".

Alcaraz og Sinner kan møtes igjen om en måned, hvis begge når finalen i Shanghai Masters.