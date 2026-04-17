Carlos Alcaraz går glipp av Madrid Open for andre år på rad

Novak Djokovic er ikke den eneste toppspilleren som går glipp av Mutua Madrid Open: Carlos Alcaraz har også bekreftet at han går glipp av årets turnering, på grunn av håndleddsskaden han pådro seg tidligere denne uken, som også tvang ham til å trekke seg fra Barcelona Open.

"Madrid er hjemme, et av de mest spesielle stedene i kalenderen min, og det er derfor det gjør så vondt å ikke kunne spille her for andre året på rad", skrev Alcaraz. "Det gjør spesielt vondt å ikke være foran folket mitt, i en turnering som betyr så mye. Takk for den urokkelige hengivenheten, og jeg håper vi sees snart".

Den største tennisturneringen i Spania, Alcaraz vant Madrid Open i 2022 og 2023, men gikk glipp av 2025-utgaven av samme grunn som i år, tilsynelatende mindre skader, men med mindre spilleren stopper og hviler, kan de bli alvorlige problemer. "Ut fra dagens tester er det en litt mer alvorlig skade enn vi alle forventet," sa Alcaraz til pressen tirsdag, etter at han hadde trukket seg fra Barcelona. "Og, ærlig talt, jeg må lytte til kroppen min og gjøre det som er best for meg, slik at det ikke påvirker meg i fremtiden."

Jannik Sinner er fortsatt på programmet: Hvis han deltar, kan han ytterligere utvide sin ledelse i Topp 1, men noen spekulerer i at han også vil trekke seg for å hvile litt og komme sterkere tilbake til Italian Open i Roma mellom 28. april og 17. mai.