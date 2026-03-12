Carlos Alcaraz "gleder seg til å ta revansje" mot Cameron Norrie i Indian Wells i kveld

HQ

Carlos Alcaraz og Cameron Norrie er de siste som spiller kvartfinale i Indian Well s på torsdag (fra kl. 03.00 CET, kl. 02.00 GMT fredag), og etter å ha slått Casper Ruud, møter han 30 år gamle Cameron Norrie, og han skal være spesielt spent på å spille mot briten, med tanke på nederlaget i Paris i fjor.

"Det kommer til å bli veldig vanskelig mot Cam. Vi har hatt noen gode kamper tidligere, og jeg tapte vår forrige kamp mot ham, så jeg er ute etter revansje, sier Alcaraz. Han refererer til det overraskende nederlaget i 32-delsfinalen av Paris Masters i oktober 2025, en av de få tidlige exitene til verdens nummer 1 i en turnering. Siden den gang har han vunnet hver eneste kamp, med unntak av ATP-finalen mot Sinner.

"Han er en tøff motstander. Venstrehendte spillere er alltid vanskelige å spille mot, og han varierer også høyden på slagene sine mye", forklarer Alcaraz. "Han har en veldig flat backhand og en forehand med mye spinn, så noen ganger er det vanskelig å forutse hvordan ballen kommer til å treffe deg. I tillegg er han en gladiator, en ekte fighter som kjemper for hvert eneste poeng, hvert eneste sett og hver eneste kamp. Det er alltid vanskelig å møte en som aldri gir opp en ball." Vinneren av kampen møter Jack Draper eller Daniil Medvedev.

Alcaraz har møtt Norrie åtte ganger, og briten har kun vunnet tre kamper. I 2015 slo Alcaraz ham på vei til Wimbledon-finalen, som han tapte for Sinner.