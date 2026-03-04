Carlos Alcaraz hyller "fryktløse" Rafa Jódar, det nye løftet i spansk tennis

HQ

En ny stjerne er på vei opp i spansk tennis: 19 år gamle Rafael Jódar, som nærmer seg en plass blant ATPs topp 100 (for øyeblikket på karrierebeste 103), har vunnet tre Challenger-titler og kvalifisert seg til Next Gen ATP Finals. Han klatret over 700 plasser bare i 2025, og i 2026 har han allerede gjort seg bemerket etter å ha deltatt i Australian Open, der han nådde andre runde, og i Mexican Open, der han slo Cameron Norrie, som var nummer 27 i verden, og nådde andre runde.

Jódar har fått en wildcard-invitasjon til Indian Wells, der han skal møte Alejandro Tabilo en gang på torsdag. Carlos Alcaraz tror vi kommer til å se mer av Rafa de neste par årene, og hyller tenåringen, som er født i september 2006, som en som tror på seg selv og kan vinne over alle.

"Jeg liker ham virkelig. Jeg liker måten han spiller på. Han er fryktløs. Han respekterer ingen når han går inn på banen. Utenfor banen er han en veldig hyggelig person. Han har enorm respekt for alle spillerne på touren. Men når han først er på banen, tror han på seg selv og kan slå hvem som helst", sier verdenseneren (via AS). "Vi får se mer av Rafa om et par år, det håper jeg i hvert fall".

Indian Wells begynner i dag sine hovedrunder, med 128-runden (som starter i kveld europeisk tid), og Jódars debut er ventet en gang på torsdag/fredag. Hvis han vinner duellen mot Tabilo, møter han Daniil Medvedev i andre runde.