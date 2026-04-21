Carlos Alcaraz innrømmer at Roland Garros kan sette karrierens fremtid på spill

Carlos Alcaraz ble kåret til årets idrettsutøver for første gang under Laureus World Sports Awards, og ble dermed den fjerde mannlige tennisspilleren til å vinne prisen (etter Novak Djokovic med 5 priser, Roger Federer med 4 og Rafa Nadal med 2). Under prisutdelingen, som ble holdt i Madrid, dukket han opp med en skinne i armen på grunn av håndleddsskaden, som allerede har fått ham til å gå glipp av Barcelona Open og Madrid Open ... og som vekker bekymring for hans deltakelse i Roland Garros neste måned.

På en pressekonferanse ville ikke Alcaraz forplikte seg til en spesifikk comebackdato, men han var allerede mentalt forberedt på at han kanskje går glipp av Roland Garros i år ... og det er greit. "Jeg vil heller komme tilbake litt senere, men i god form, enn å komme tilbake tidlig, stresset og uvel."

"Vi har en veldig lang karriere foran oss, mange år, og å presse meg selv for hardt på Roland Garros kan skade sjansene mine i fremtidige turneringer, så vi får se hvordan testen går, som er det vi stoler på", sa Alcaraz, og forklarte at den fullstendige tilstanden til skaden hans ikke vil bli kjent før det er gjort ytterligere tester på ham. Han har på seg en skinne for å immobilisere armen, men han trenger mer hvile før han kan ta den testen.

"Ting skjer i den profesjonelle verden. Du må akseptere dem, sier Alcaraz. "Forhåpentligvis er det ikke noe alvorlig, og vi kan komme tilbake på banen snart, men vi vet at jeg må komme meg veldig godt hvis jeg ikke vil at det skal påvirke meg senere.