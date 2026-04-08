Carlos Alcaraz innrømmer det uunngåelige: Han kommer til å miste førsteplassen i verden snart

Carlos Alcaraz vant komfortabelt over Sebastián Báez i åpningskampen i Monte-Carlo Masters, 6-1, 6-3, og var optimistisk med tanke på nivået ("Jeg overrasket meg selv med nivået. Jeg trodde jeg kom til å spille litt dårligere"). Alcaraz er også glad for å komme tilbake til grus, som har vært hans foretrukne underlag: I fjor vant han tre titler på grus (Monte-Carlo, Roma, Roland Garros) og nådde en finale i Barcelona, noe som gir en statistikk på 22-1 i 2025.

Ulempen med å være så dominerende i fjor, inkludert den dramatiske Roland Garros-finalen som varte i over 5 timer, er at han skal forsvare 4 300 poeng, mens Jannik Sinner bare forsvarer 1 950 poeng. Det er bare 1190 poeng som skiller dem, men det er nesten uunngåelig at Sinner vil gå forbi ham på ATP-rankingen på et eller annet tidspunkt , kanskje til og med på søndag hvis begge når finalen og Sinner vinner.

Alcaraz la ikke skjul på det faktumet, og innrømmet at "jeg kommer til å miste førsteplassen på verdensrankingen" i et intervju etter kampen mot Báez. "Jeg vet ikke om det blir i denne turneringen eller [en annen]. Jeg forsvarer en haug med poeng som kommer til å bli veldig vanskelige å forsvare. Selv om jeg forsvarer dem, kommer Jannik til å legge til noen poeng.

"Jeg skal bare prøve å spille mitt beste og så får vi se hva som skjer, men jeg tenker ikke på førsteplassen akkurat nå. Jeg prøver bare å føle meg best mulig på grus, og så får vi se hvordan det går."

Både Alcaraz og Sinner spiller sine åttendedelsfinaler i morgen. Alcaraz møter Tomás Martín Etcheverry eller Terence Atmane, mens Sinner møter Francisco Cerúndolo eller Tomas Machac, avhengig av kampene på onsdag.