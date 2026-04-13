Carlos Alcaraz kan ta tilbake førsteplassen i verden denne uken i Barcelona

Carlos Alcaraz har blitt detronisert fra toppen av ATP-rankingen av Jannik Sinner, som tapte finalen i Monte-Carlo, men spanjolen har en ny sjanse til å ta tilbake førsteplassen på rankingen denne uken, da han skal spille ATP 500 Barcelona Open, også kjent som Conde de Godó-turneringen.

I fjor var han finalist, da han tapte for Holger Rune, men Alcaraz vet hvordan det er å vinne her, da han gjorde det i 2022 og 2023. Italieneren vil bruke denne uken til å hvile og fokusere på Madrid Open neste uke, slik at rivalen ikke legger til flere poeng.

Alcaraz forsvarer 330 poeng fra i fjor, så å løfte trofeet er det eneste scenariet der Alcaraz vil passere Sinner igjen på ATP-rankingen, som for øyeblikket er atskilt med bare 160 poeng. Hvis Alcaraz taper før finalen, vil avstanden mellom de to øke.

Carlos Alcaraz' vei i Barcelona

Alcaraz skal etter planen spille mot den finske spilleren Otto Virtanen på tirsdag. Etter det kan han møte Tomas Machac eller Sebastián Báez i 16-delsfinalen. Ting blir virkelig komplisert i semifinalen, der han kan møte Alex de Miñaur (tredjeseedet) eller Jack Draper. I finalen kan han møte turneringens andreseedede, en annen italiener, Lorenzo Musetti.

Den gode nyheten er at Alcaraz neste uke ikke vil slippe flere poeng, ettersom han gikk glipp av Madrid Open i fjor. Og Sinner, selv om han er planlagt i Madrid, sa at han vil ta to eller tre dager for å hvile og deretter bestemme seg for om han vil dra til Madrid eller ikke: ifølge Punto de Break kan han vurdere å stå over denne for å fokusere på Roma (hvor han tapte for Alcaraz i fjor) og nå Roland Garros i bedre form.