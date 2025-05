Carlos Alcaraz klatrer på ATP-rankingen, mens Sinner nærmer seg jubileet som nummer én i verden

HQ

Carlos Alcaraz' seier over hjemmefavoritten Jannik Sinner i Italian Open-finalen i Roma forrige søndag forbedret den innbyrdes statistikken i spanjolens favør: 7-4 på direkte oppgjør. Det gjorde det også mulig for Alcaraz å utvide ledelsen over Sinner i tittelsamlingen: med 4 Grand Slams og 7 ATP Masters 1000 har Alcaraz 11 store titler, mot Sinners 8 titler: 3 majors, 4 Masters 1000 og én ATP-finale.

Sinner er ett år og ni måneder eldre enn Alcaraz, men hans store gjennombrudd i tennis kom senere. Takket være en utrolig rekke med seire i US Open 2024, ATP-finalen 2024 og Australian Open 2025, fikk Sinner et betydelig forsprang på ATP-rankingen, nesten 4000 poeng over Alcaraz ved utgangen av 2024, som lå på tredjeplass bak Zverev.

Det har imidlertid endret seg fra og med denne uken, med Alcaraz på andreplass (8 850 poeng), etter Zverev (7 285 poeng) og nærmere Sinner (10 380 poeng).

Sinner har vært nummer 1 i verden i nesten ett år

Italieneren har vært uavbrutt nummer 1 i verden i nesten ett år, siden juni 2024, og har allerede passert Alcaraz i antall uker som verdens beste tennisspiller (49). Alcaraz har derimot ikke vært nummer 1 siden september 2023, noe som utgjør 36 uker totalt, til tross for at han vant både Roland Garros og Wimbledon i fjor.

