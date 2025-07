Carlos Alcaraz møtte Tom Holland på Wimbledon i dag: "Vi burde spille" ... golf?

HQ

Det er ikke sjelden å finne kjendiser blant de velstående tilskuerne på Wimbledon. De siste dagene har vi sett kjendiser som David Beckham, Jessica Alba, Russell Crowe, Cate Blanchett, Andrew Garfield og Monica Barbaro, Glen Powell og Olivia Rodrigo på All England Club.

En annen Spider-Man ble sett på Wimbledon i dag, ingen ringere enn Tom Holland. Og skuespilleren, som neste år blir å se i Christopher Nolans The Odyssey, hadde et kort møte med en av tennissportens største stjerner, Carlos Alcaraz.

I en video stolt delt av Wimbledons offisielle konto i dag, også delt av ATP, kan vi se Carlitos henvende seg til Tom. "Jeg så deg spille golf også, god sving", sier den 22 år gamle spanjolen. "Vi burde spille", svarer Holland. "Helt sikkert", sier Carlos og gestikulerer at de skal snakke sammen senere, da han er opptatt med å forberede kampen mot Cameron Norrie på ettermiddagen.

Mange reaksjoner på nettet ser ut til å elske gjenforeningen av to "unge GUTTER", men det er noen som er overrasket over at de snakket om golf i stedet for tennis, mens andre klager over at kjendiser får for mye oppmerksomhet på Wimbledon og andre tennisturneringer. Er du en fan av Carlos Alcaraz og Tom Holland?