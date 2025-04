Carlos Alcaraz: My Way, en dokumentarserie i tre deler, nå tilgjengelig på Netflix

HQ

Carlos Alcaraz: My Way, en dokumentarserie om livet til den 21 år gamle spanske tennisspilleren, har i dag blitt lansert på Netflix. Serien i tre deler forteller om hvordan Alcaraz ble den yngste verdenseneren etter sin første Grand Slam-seier, US Open i september 2022, men fokuserer på 2024-sesongen, fra hans første seier på Roland Garros til Rafa Nadals avgang i Davis Cup i november 2024.

Alcaraz ble en tennisstjerne i skumringen av Rafa Nadal, den største spanske tennisspilleren gjennom tidene. De to spilte sammen i noen år, og møtte hverandre tre ganger, hvorav Nadal vant to av dem, og de spilte også sammen som "Nadalcaraz", en duo som ikke nådde langt i OL i Paris.

Den konstante sammenligningen mellom de to spillerne, og presset det gir den fortsatt svært unge "Carlitos", som han liker å bli kalt, er et tilbakevendende tema i serien (den andre episoden har tittelen "I'm not Rafa"). Men i dokumentaren sier Alcaraz at han ikke ønsker å bli kalt Rafas etterfølger. "Jeg vil bli kalt Carlos Alcaraz Garcia."