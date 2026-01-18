Carlos Alcaraz og Alexander Zverev starter Australian Open med seire

HQ

Hovedrunden i Australian Open er i gang, og Carlos Alcaraz har allerede startet tennissesongen 2026 med en seier over australske Adam Walton, som kjempet hardt da han tok verdenseneren til tie-break i den andre kampen. Til slutt vant Alcaraz sin første offisielle ATP-kamp uten trener Juan Carlos Ferrera på Rod Laver Arena.

Andre seiere den første dagen inkluderte Cameron Norrie, Francisco Cerundolo, Frances Tiafoe og Alexander Zverev, som tapte sitt første sett mot Gabriel Diallo, men kom tilbake og beseiret kanadieren.

Mandag er dagen for andre seedede spillere, der Novak Djokovic møter Pedro Martínez, Jakub Mensik møter Pablo Carreño, Ben Shelton møter Hubo Umbert og Jannik Sinner møter Hugo Gaston.