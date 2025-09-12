Carlos Alcaraz og Jannik Sinner har "fordelen av markerte tall i mål", sier Rafa Nadal

HQ

For mange er Carlos Alcaraz sett på som arvtakeren til Rafael Nadal, en spansk tennisspiller som alltid har ligget på toppen av verdensrankingen og vunnet Grand Slam-titler hvert år, slik Nadal gjorde i to tiår før han la opp i fjor. Nadal har imidlertid bedt folk om å slutte å sammenligne Alcaraz og hans største rival Jannik Sinner med hans egen rivalisering med Roger Federer og Novak Djokovic.

"De er Sinner og Carlos, og vi var oss, og det er det. Til syvende og sist må alle leve sin egen historie; hver historie er forskjellig, og det er ingen grunn til å sammenligne ting dagen lang... La oss nyte denne store rivaliseringen og slutte å sammenligne", sa den tidligere tennisspilleren på et veldedighetsgolfarrangement i Madrid (via EFE).

Nadal er klar over at "Big Three"-æraen endret fansenes forventninger til hvor mange store titler tennisspillere kunne vinne. Derfor har Carlos og Jannik "fordelen av å ha markerte tall som fungerer som en målstrek".

Federer har vunnet 20 Grand Slams, Nadal 22 og Djokovic 24, og han sikter fortsatt mot rekordhøye 25 Grand Slams, noe som vil plassere ham foran Margaret Court.

Med seks Grand Slam-titler i en alder av 22 år er det noen som lurer på om Alcaraz kan bli den største i historien. Nadal tror det er mulig, men håper at skader ikke kommer i veien og at han aldri mister motivasjonen. "Selv om du er best i verden, er det alltid rom for forbedring, og det er det som er din daglige motivasjon. Nyt hverdagen, så får vi se hvordan alt utvikler seg. Mål er veldig viktig i livet, og du må ha dem på kort, mellomlang og lang sikt."

Tror du Carlos Alcaraz og Jannik Sinner kommer til å dominere tennissporten i årene som kommer, eller kommer det noen andre?