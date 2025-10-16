Carlos Alcaraz og Jannik Sinner tørner sammen i nok en finale i Six Kings Slam: Når er den og hvordan du kan se den live

HQ

Semifinalene i Six Kings Slam gikk som forutsett, og med identisk resultat: 6-4, 6-2 til Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, som møtes i finalen i Riyadh for andre år på rad. Først var det Alcaraz, som slo Taylor Fritz i spanjolens første kamp siden Japan Open (han fikk kritikk etter å ha gått glipp av Shanghai Masters på grunn av skade, men meldte seg deretter på oppvisningsturneringen).

Deretter eliminerte Jannik Sinner Djokovic med nøyaktig samme resultat. Italieneren har kommet seg etter sykdommen som fikk ham til å trekke seg tidlig i Shanghai og miste verdifulle poeng i jakten mot Alcaraz. "Det er aldri hyggelig når noen sparker deg i ræva på denne måten på banen", lo serberen.

Rivaliseringen fortsetter på lørdag, men det blir ingen endringer på ATP-rankingen, ettersom dette ikke er en offisiell turnering. I stedet vil vinneren tjene 4,5 millioner dollar/3,4 millioner pund/3,86 millioner euro, i tillegg til starthonoraret på 1,5 millioner dollar/1,12 millioner pund/1,29 millioner euro som alle spillerne fikk.

Tider og hvordan du ser Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz på Six Kings Slam

Fredag blir en fridag (Sinner har spilt to dager på rad, mens Alcaraz, som er seedet, debuterte på torsdag), og kampen avsluttes på lørdag. Alt vil være tilgjengelig for å se på Netflix, live, uten ekstra kostnad for abonnementet.

Først, klokken 18:30 CET, 17:30 BST, spilles den tredje kampen mellom Taylor Fritz og Novak Djokovic. Deretter fortsetter finalen mellom Carlos Alcaraz og Jannik Sinner rett etter. Hvem tror du kommer til å vinne?