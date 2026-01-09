Carlos Alcaraz og Jannik Sinner vil gjerne spille som et doublepar minst én gang: "Kanskje i år, det blir en overraskelse"

HQ

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner snakket med pressen før oppvisningskampen i Incheon i Sør-Korea, som blir deres første kamp i tennissesongen 2026, men sannsynligvis ikke den eneste. Til tross for rivaliseringen, ettersom de er deres største motstandere i tennis, har de et vennskapelig forhold, og de vurderer til og med å spille double en gang.

På spørsmål om de noen gang ville spilt som et dobbeltpar, sa Alcaraz at "minst én gang ville vært gøy, men jeg tror jeg spiller forehand og han spiller backhand, hvis partneren min er enig".

Sinner var enig: "meg backhand, deg forehand. Vi har aldri snakket om dette, men jeg tror det hadde vært gøy å dele banen på forskjellige måter. Selvfølgelig er det veldig vanskelig på grunn av timeplanen og å være så fokusert på single, du går dypt i single, og når du spiller i double har du ikke den samme restitusjonen, men vi skal snakke om det, kanskje i år, på et bestemt tidspunkt, eller neste år, hvorfor ikke, det blir en overraskelse".

Tror du Alcaraz og Sinner kommer til å spille double i år? Før det skal de spille single mot hverandre mange ganger til, med start lørdag kl. 20.00 norsk tid...