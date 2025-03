Carlos Alcaraz og Novak Djokovic kan møtes igjen i kvartfinalen i Indian Wells

HQ

Mars blir en spennende måned for tennisfans. Etter Australian Open vil to ATP- og WTA 1000-turneringer finne sted i USA, nesten etter hverandre: Indian Wells (nå kalt BNP Paribas Open) og Miami Open. Den første startet denne uken med de første kvalifiseringsrundene, før de første rundene spilles torsdag 6. mars.

De toppseedede spillerne må imidlertid vente til fredag 7. mars. Uten Jannik Sinner, som ble straffet av sin kontroversielle positive sak - vinner av fjorårets Miami Open - er Alexander Zverev toppseedet, etterfulgt av Carlos Alcaraz. Zverevs vei til finalen inkluderer å møte enten Tallon Griekspoor eller Miomir Kecmanovic i andre runde.

Nok en gang vil alle øyne være rettet mot Alcaraz og Djokovic, som kan møtes i kvartfinalen, to måneder etter at de også møttes i kvartfinalen i Australian Open, der Djokovic vant ved å lure Alcaraz til å tro at han var skadet... før Djokovic trakk seg - og blebuet ut - i semifinalen mot Zverev.

For at det skal skje, må Alcaraz vinne i andre runde, enten mot franske Quentin Halys eller landsmannen Pablo Carreño, etterfulgt av kanadiske Denis Shapovalov, og deretter, i åttendedelsfinalen, sannsynligvis Grigor Dimitrov. Djokovic har en tøff utfordrer i sin debut, Nick Kyrgios, i andre runde.

Andre forventede kvartfinaler kan være Zverev mot Tsitsipas, Rublev mot Fritz og Ruud mot Medvedev. I de to siste utgavene av Indian Wells har Alcaraz vunnet over Medvedev.