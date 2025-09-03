Carlos Alcaraz og Novak Djokovic møtes i en episk US Open-semifinale på fredag

HQ

Carlos Alcaraz og Novak Djokovic har hatt en av de mest interessante rivaliseringene de siste årene. Før Jannik Sinner kom inn i bildet, var serberen den eneste som var i stand til å holde den unge spanjolens gjennombruddstalent tilbake, og begge byttet ofte side mellom å være nummer 1 og 2 i verden. Rivaliseringen nådde sitt høydepunkt i fjor sommer, da Alcaraz slo Djokovic i Wimbledon, men serberen fikk sin søte hevn i OL-finalen i Paris.

Siden den gang har Djokovic gått litt i oppløsning, ettersom det ble klart at fremtiden vil bli definert av rivaliseringen mellom Alcaraz (22 år gammel) og Sinner (24). Djokovic, som fylte 38 år i mai i fjor, rasjonerte innsatsen og fokuserte kun på Grand Slam-turneringer, og nådde semifinaler i Australian, Roland Garros og Wimbledon i 2025 (han trakk seg i Australia og ble slått av Sinner ved de to andre anledningene).

Denne gangen vil Djokovic imidlertid krysse med Alcaraz, etter at begge spillerne komfortabelt beseiret sine kvartfinalerivaler: Alcaraz vant 6-4, 6-2, 6-4 over Jiri Lehecka, mens Djokovic, med litt mer trøbbel, forlenget sin perfekte statistikk mot Taylor Fritz (11-0!) med en 6-3, 7-5, 3-6, 6-4-seier.

Fredag 5. september (tidspunkt TBD) møtes Djokovic og Alcaraz for niende gang. Djokovic leder innbyrdes oppgjør med fem seire, inkludert en seier i 2025, da Djokovic slo Alcaraz i kvartfinalen i Australian Open.

I dag, onsdag, får vi vite hvem de to andre semifinalistene er: Felix Auger-Aliassime mot Alex de Miñaur kl. 17:30 CEST, 16:30 BST, og Jannik Sinner mot Lorenzo Musetti kl. 14:10 CEST, 13:10 BST (torsdag). Blir det en tredje Grand Slam-finale på rad mellom Alcaraz og Sinner, eller er det noen andre som stiller opp?