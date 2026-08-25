Carlos Alcaraz og Serena Williams vinner sin første kamp i mixed-dobbel på US Open

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Carlos Alcaraz og Serena Williams, det mest uventede paret i mixed double, har vunnet sin åpningskamp i mixed double-turneringen ved US Open, og skal nå spille kvartfinale. Kampen endte 5-3, 4-1 mot Lloyd Glasspool og Erin Routliffe, som er spesialister i double: Routliffe, fra New Zealand, ligger på 14. plass på WTA-rangeringen i dobbel og var verdensener i juli 2024; og Glasspool, fra Storbritannia, var verdensener i ATP-dobbel forrige uke og ligger nå på 17. plass.

Til tross for at de hadde større erfaring i dobbel, ble de overmannet av Alcaraz, som spilte sin første kamp på fire måneder etter skaden, og av Williams, som har kommet tilbake fra pensjonisttilværelsen etter fire år. «Drømmeteamet» bestående av Alcaraz (23), som ikke engang var født da Williams vant sine eneste US Open-titler i mixeddouble sammen med Max Mirnyi i 1998, og Williams (44), har oppnådd noen flotte resultater.

Senere i dag skal Alcaraz og Williams møte Belinda Bencic og Flavio Cobolli i kvartfinalen. Vinneren går videre til semifinalen, og hvis de vinner finalen på onsdag, avsluttes det tre dager lange miniturneringen, som fortsatt er omstridt.

Det er verdt å merke seg at de regjerende mestrene, Andrea Vavassori og Sara Errani, ble slått i sin første kamp mot Andrey Ruvlev og Mirra Andreeva, i en spennende kamp som endte 1–4, 4–1 og ble avgjort i et tiebreak som endte 11–9.