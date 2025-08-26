Carlos Alcaraz overrasker deltakerne i US Open med ny frisyre og Rory McIlroy-imitasjon

HQ

Carlos Alcaraz debuterte med suksess i US Open, da han slo Reilly Opelka i strake sett, 6-4, 7-5, 6-4. Til tross for at amerikaneren har en av de kraftigste servene i turneringen, klarte Alcaraz å bryte minst ett serveparti i hvert sett og sikre seieren på litt over to timer. "Du føler at ingenting avhenger av deg, det avhenger alltid av ham og måten han server på, måten han spiller fra grunnlinjen, sa spanjolen.

Alcaraz gledet fansen med sin nye frisyre, og legger nå presset på Jannick Sinner, som må vinne i ettermiddag for å opprettholde kampen om å bli nummer 1 i verden. Alcaraz hadde barbert hodet, og spurte publikum om de likte det nye utseendet. De likte det tydeligvis.

Alcaraz, som er kjent for sine golfinteresser, hyllet også Rory McIlroy, den nordirske golfspilleren som nylig vant Masters-turneringen i Georgia, hans femte major på elleve år. For å feire dette svingte han racketen sin som en golfkølle, ettersom McIlroy hadde besøkt ham under treningen tidlig på dagen.

"Det var første gang jeg møtte ham. Det var en stor ære,", sier Alcaraz. "På den siste dagen av Masters hadde jeg nettopp vunnet Monte Carlo, og jeg satt på telefonen og heiet på ham. Det var en utrolig opplevelse å møte ham og få sjansen til å snakke litt med ham", via BBC.