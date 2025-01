Carlos Alcaraz reagerer på den virale videoen av ham i Australian Open: "Hvis de pleide å kalle meg mini-Rafa, nå..."

HQ

Carlos Alcaraz har blitt hyllet av spanske medier og fans siden han ble kjent i 2021 som "Nadals arvtager", en briljant tennisspiller som håper å gjenerobre fascinasjonen publikum hadde for Rafa Nadal i to tiår. Alt han gjør blir derfor sammenlignet med Rafa, som dette øyeblikket, da Alcaraz ble sett omhyggelig stille opp vannflasker i en oppvisningskamp mot De Miñaur før Australian Open.

Øyeblikket gikk viralt på sosiale medier, og brukeren Swisha Tennis skrev at "Rafa Nadals ånd vil alltid leve videre". Nadal var kjent for å være svært manisk og hadde mange "tics", nesten så mange at de ble "ritualer", som å justere undertøyet eller ta seg på ørene og nesen i samme rekkefølge før hvert poeng (mange mener at de kan diagnostiseres som OCD, tvangslidelser).

Alcaraz spøkte da El País spurte ham om dette på en pressekonferanse i Australia: "Før pleide de å kalle meg "mini-Rafa", men nå... Det er ikke akkurat et tic, jeg liker rett og slett å holde dem godt justert; ikke så mye som Rafa, selvsagt, for han trenger å la dem være perfekte... [ler]. Men jeg prøver alltid å sørge for at de er på linje og ikke uorganiserte".

Mandag startet Carlos Alcaraz Australian Open med en seier, til tross for at han var "frakoblet" i løpet av det andre settet og nesten mistet det. Men han har seiret, og spiller neste kamp mot japanske Yoshihito Nishioka på onsdag.