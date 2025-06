Carlos Alcaraz redder tre matchpoeng og vinner den lengste Roland Garros-finalen noensinne

HQ

Carlos Alcaraz er Roland Garros-mester nok en gang. Men for en kamp! Den lengste finalen noensinne i Roland Garros, på 5 timer og 29 minutter (den forrige lengste finalen var 4 timer og 48 minutter i 1982), med et enormt comeback mot verdens nummer 1 Jannik Sinner: spanjolen tapte to sett, reddet deretter tre matchballer i det tredje settet og tok de påfølgende settene.

Ingen av dem solgte settene billig. Det var tre tie-breaks: Sinner vant det andre settet, Alcaraz vant det fjerde tie-breaket og til slutt et "super tie-break": 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2).

Denne kampen vil bli husket i mange år fremover. Den første Grand Slam-finalen mellom de to spillerne som skal lede den nye generasjonen i tennis etter at Djokovic gir seg, endte i Carlos' favør, men ingen kan si at Sinner ikke fortjente det heller. Som sagt hadde italieneren tre mesterskapspoeng.

Det er imidlertid bemerkelsesverdig hvordan Carlos Alcaraz nektet å gi opp, og svarte med et comeback som er de beste Nadal-kampene verdig. Vi kommer til å ha mye mer å si om denne finalen, men heldigvis endte den bokstavelig talt tre minutter før Nations League-finalen mellom Spania og Portugal. Jeg er sikker på at Carlos kommer til å se den så snart han kan...