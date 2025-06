Carlos Alcaraz reduserer avstanden til Jannik Sinner, når kan han ta tilbake førsteplassen i verden?

HQ

De beste tennisspillerne i verden ser frem mot Wimbledon, som begynner neste uke, 30. juni. Sist søndag var det finaler i to ATP 500-turneringer, Queen's Club i London og Halle i Tyskland, noe som endret ATP-topp 10. Mens Jannik Sinner fortsatt er nummer 1 i verden, og vil fortsette å være det etter Wimbledon, har avstanden til Carlos Alcaraz blitt drastisk redusert de siste månedene.

Mandag ble avstanden redusert med 900 poeng: Sinner tapte 450 poeng etter tapet i andre runde i Halle, og Alcaraz vinner 450 poeng etter seieren i London.

SinnerSinner, som ledet med 4820 poeng over Alcaraz før italienerens tre måneder lange utestengelse, rett etter Australian Open (da var spanjolen nummer tre bak Zverev), ligger nå 1130 poeng over Alcaraz: Sinner har 10 430 poeng, Alcaraz har 9 300 poeng. Zverev ligger langt bak, med 6500 poeng. Hvis Alcaraz forsvarer mesteparten av poengene sine i Wimbledon, vil Alcaraz' sjanse til å ta tilbake førsteplassen være i US Open.

Selv om Sinner forsvarer sin Grand Slam i USA, har italieneren mange poeng å forsvare i hardcourt-sesongen på sensommeren og høsten, mens Alcaraz har mye å hente i de turneringene etter US Open.