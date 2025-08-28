Carlos Alcaraz reflekterer over nederlaget i US Open i fjor: "Jeg var nervøs"

HQ

Carlos Alcaraz reflekterte over fjorårets tidlige exit fra US Open, der han tapte for Botic van de Zandschulp i andre runde, et av de mest sjokkerende nederlagene i karrieren, som kom kort tid etter at han tapte gullet i Paris 2024. I år, på samme stadium, har Alcaraz vært feilfri i seieren mot Mattia Bellucci, 6-1, 6-0, 6-3, på bare en time og 36 minutter, og er fortsatt ubrutt inkludert den første kampen mot Reilly Opelka.

"Hvis jeg skal være ærlig, tenkte jeg på fjoråret da jeg gikk ut på banen. Noen dårlige tanker. Jeg var nervøs og tenkte: 'Ok, jeg vil ikke gjøre det samme som jeg gjorde i fjor'", sa spanjolen.

Kanskje var ikke rivalen, som er rangert som nummer 65 i verden, veldig truende, men Alcaraz satte seg likevel noen mål å følge fra første til siste poeng, vel vitende om hvor inkonsekvent han kan være noen ganger: "Å være aggressiv hele tiden. Ikke ha opp- og nedturer i kampen". Alcaraz vant 58 % av sine førsteservreturneringer, noe han sier han har trent på. "Hvis du slår en god retur, setter du deg selv i angrepsposisjon, og jeg liker å være i angrepsposisjon så mye som mulig."

Hans neste rival i US Open i tredje runde blir en annen italiener, Luciano Darderi, som er rangert som nummer 34. Det er første gang de møtes.