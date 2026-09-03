Carlos Alcaraz sier at han vil ta lengre pauser fra tennis for å forebygge skader og utbrenthet

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Carlos Alcaraz kom tilbake fra ett setts underlag og sikret seg sin andre seier i US Open mot Jaime Faria: 6-4, 0-6, 3-6, 2-6, og er nå i tredje runde av US Open, hvor han møter Wu Yibing i neste kamp. På pressekonferansen etter kampen var han imidlertid nok en gang kritisk til ATP-turneringene, og sa at han vil ta lengre pauser for å forhindre flere skader.

«I fremtiden kommer jeg til å ta noen pauser, noen lange pauser. Kanskje ikke fire måneder, men en måned, to måneder, og begynne å stå over noen turneringer, fordi det er umulig å spille dem alle», sa Alcaraz, etter å ha vært borte i fire måneder (siden april) for å komme seg etter en håndleddsskade som blant annet førte til at han måtte stå over de to største turneringene i Spania (Barcelona og Madrid) og to Grand Slam-turneringer.

Alcaraz la til at det stadig legges til flere viktige turneringer, som også er lengre, og at dette øker risikoen for skader. I denne US Open har spillere som Jannik Sinner, Holger Rune og Joao Fonseca trukket seg på grunn av skader. «Vi ser at mange spillere blir skadet, mange spillere blir slitne. Hvis de ikke gjør noe med det, vil vi se enda mer av dette i fremtiden.»