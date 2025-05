Carlos Alcaraz sikrer seg andreplassen i verden før Roland Garros

HQ

Carlos Alcaraz har sikret seg en plass som nummer to i verden neste uke, uavhengig av hva som skjer i Roma. Han oppnådde det ved å slå Jack Draper 6-4, 6-4 og nå semifinalen i Internazionali BNL d'Italia for første gang: Som 22-åring var det den eneste ATP Masters 1000-semifinalen (av ni) han ennå ikke hadde erobret.

Seieren hans sikrer at Alcaraz kommer tilbake til verdens nr. 2 neste mandag, før Roland Garros. Alexander Zverev, som spiller sin kvartfinale senere i dag klokken 19:30 BST, 20:30 CEST, vil være nummer tre selv om han ender opp med å forsvare tittelen sin i Roma på søndag. Seieren sikrer også at Alcaraz blir andreseedet på Roland Garros, noe som betyr at han ikke vil møte Jannik Sinner før i en eventuell finale.

Semifinalene spilles på fredag. Alcaraz møter Lorenzo Musetti eller Zverev på fredag. De andre kvartfinalene (Sinner mot Casper Ruud og Hubert Hurkacz mot Tommy Paul) spilles i morgen.