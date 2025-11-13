Carlos Alcaraz sikrer seg VM-tittelen i 2025 og kvalifiserer seg til semifinalen

HQ

Carlos Alcaraz gjorde det: Han har sikret seg tittelen som verdens nummer 1 innen utgangen av året, og lyktes fullt ut i gruppespillet i ATP Finals for første gang i karrieren. Han oppnådde det i en feilfri seier mot hjemmefavoritten Lorenzo Musetti, 6-4, 6-1. Det er andre gang han avslutter året som verdens nummer 1, etter 2022: Han var nummer to bak Djokovic i 2023 og nummer tre bak Sinner og Zverev i 2024.

"Det betyr mye for meg, for å være ærlig. Å være nummer én ved årets slutt er alltid et mål. I begynnelsen av året så jeg nummer 1 veldig, veldig langt unna [med] Jannik som vant nesten hver eneste turnering han spilte. Men fra midten av sesongen og frem til nå har jeg [gitt meg selv] målet om å bli nummer 1, fordi jeg trodde det var der. Jeg hadde sjansen til å spille god tennis i mange turneringer på rad for å gi meg selv sjansen til å være i nærheten av Jannik i kampen om førsteplassen, sa han til ATP.

Alcaraz er i ferd med å avslutte sin beste sesong noensinne, med åtte titler, inkludert to majorturneringer (Roland Garros og US Open), tre Masters 1000 (Monte-Carlo, Roma og Cincinnati) og tre ATP 500 (Rotterdam, Queens' Club og Tokyo). Han har fortsatt muligheter til å vinne ATP Finals, eventuelt krysse med Sinner i finalen på søndag, og han skal spille Davis Cup-finale neste uke. Hans rival i semifinalen, som avgjøres på fredag, blir Zverev eller Auger-Aliassime.

Tidligere i dag slo Alex de Miñaur Taylor Fritz og kvalifiserte seg til semifinalen som gruppetoer, der han møter Jannik Sinner, gruppeleder i motsatt gruppe, på lørdag.