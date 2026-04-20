Carlos Alcaraz' skade kan være mer alvorlig enn forventet: Roland Garros er i fare

Carlos Alcaraz trakk seg etter én kamp fra Barcelona Open i forrige uke på grunn av en håndleddsskade som var "mer alvorlig enn forventet", og kommer ikke til å spille Madrid Open de neste to ukene, og presset øker på ham ettersom han er tittelforsvarer i Italian Open og Roland Garros... men kanskje ikke er fysisk klar for noen av turneringene.

Feliciano López, direktøren for Mutua Madrid Open, snakket med radiostasjonen Onda Cero i Spania og advarte om at spanjolens skade kan være verre enn forventet, og at han til og med kan gå glipp av Roland Garros. "Det er et følelsesmessig hardt slag å ikke ha Carlos med, men den som virkelig er i trøbbel er ham. Håndleddet til en tennisspiller er komplisert, jeg håper senen ikke er røket", forklarte han.

"Han kommer ikke til å være med i Madrid, Roma virker nesten umulig for meg, og jeg håper han blir klar til Roland Garros", forklarte han.

Alcaraz' fravær i Madrid og muligens også i Roma vil hjelpe Jannik Sinner med å utvide ledelsen på ATP-rankingen, ettersom han er toppseedet i ATP Masters 1000.