Carlos Alcaraz skal angivelig ha tatt avstand fra en gruppe tennisspillere som krever høyere premiepenger i Grand Slam-turneringene

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Carlos Alcaraz har forlatt gruppen av spillere som protesterte mot Grand Slam-turneringene – de fire store turneringene – og krevde høyere premiepenger og en mer rettferdig fordeling av pengene til spillerne. Gruppen besto også av toppspillere som Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Cogo Gauff, Jessica Pegula og Iga Swiatek gjennom en uformell allianse kalt Project RedEye.

Opplysningen om at Alcaraz hadde forlatt gruppen ble først avslørt av The Times. City AM bekrefter også nyheten om at Alcaraz har forlatt gruppen, noe mange oppfattet som «et alvorlig tilbakeslag for opprørernes planer». Protestene var i utgangspunktet rettet mot Roland Garros, der spillerne protesterte ved å redusere sine forpliktelser overfor media og forlate pressekonferansene etter 15 minutter. Målet deres er at hver Grand Slam-turnering innen utgangen av tiåret skal bruke tilsvarende 22 % av inntektene sine til premiepotten, opp fra dagens gjennomsnitt på 15 % (Alcaraz deltok ikke i disse protestene, da han ikke var til stede på Roland Garros).

Spanjolen rettet imidlertid kritikk mot tenniskalenderen under sitt nylige opptreden på US Open, hvor han kritiserte de lengre turneringene og sa at han i fremtiden vil ta lengre pauser for å ivareta sin mentale og fysiske helse.