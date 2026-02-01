Carlos Alcaraz slår Djokovic og fullfører karrierens yngste Grand Slam noensinne i en alder av 22 år

HQ

Carlos Alcaraz har beseiret Novak Djokovic i en historisk finale i Australian Open. Djokovic, som er seksten år eldre enn Alcaraz, slo favoritten Jannik Sinner i semifinalen, og siktet mot en rekordstor 25. Grand Slam, nesten tre år etter hans forrige Grand Slam-seier. Men til tross for at han sjokkerte alle og vant det første settet 6-2, tok Alcaraz kontroll over kampen og ga ikke Djokovic noe valg: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 på tre timer og to minutter (betydelig mindre enn semifinalene på fire og fem og en halv time).

Som du sikkert har gjettet, har Alcaraz skrevet historie ved å fullføre karrierens Grand Slam og vinne alle de fire største ATP-titlene i den yngste alderen: Han er 22 år og 272 dager gammel, og slår dermed den 87 år gamle rekorden til amerikaneren Don Budge (22 år og 363 dager i 1938). Disse inkluderer US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros og Wimbledon 2024, Roland Garros og US Open 2025, og nå Australian Open.

Han har nå vunnet 25 ATP-titler, inkludert 15 store titler, inkludert syv Grand Slam-turneringer og 8 Masters 1000. Med seieren vil han klatre ytterligere på ATP-rankingen, ettersom han ble eliminert i kvartfinalen i fjor ... av Djokovic; mens Sinner, som tok de to siste titlene, tapte i semifinalen.

Tror du Carlos Alcaraz vil ende opp med å bli en av de beste tennisspillerne gjennom tidene?