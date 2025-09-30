Carlos Alcaraz slår personlig rekord i Japan Open

HQ

Carlos Alcaraz vil utvilsomt opprettholde sin posisjon som verdens beste herretennisspiller, etter at han tok nok en seier, denne gangen i Japan Open.

Han tapte riktignok det første settet mot Casper Ruud, men klarte å komme tilbake, og til slutt ble kampen avgjort med 3-6, 6-3, 6-4 - han møter nå Taylor Fritz i finalen.

Men seieren markerer en ny rekord for Alcaraz, uavhengig av om han faktisk vinner Japan Open. Som CNN skriver, er seieren mot Ruud Alcaraz' 66. seier på touren, noe som er ny verdensrekord for flest seire noensinne i løpet av én sesong.

Pussig nok var den forrige rekordholderen Alcaraz selv med 65 seire på én sesong, som han satte i 2023.

"Det handler om detaljer, så jeg prøvde bare å være mer positiv enn i det første settet, sa Alcaraz til ATP etter seieren.