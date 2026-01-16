Carlos Alcaraz snakker for første gang om bruddet med trener Juan Carlos Ferrero

HQ

Carlos Alcaraz endte 2025 som verdens nummer 1 igjen, men med en sjokkerende utvikling i karrieren: Han brøt med sin mangeårige trener, Juan Carlos Ferrero, et brudd som påvirket manageren og Roland Garros-vinneren fra 2003 dypt. Han nektet tilsynelatende å signere en ny avtale og fikk bare 48 timer på seg til å enten ta ir eller forlate den, med pekefingeren rettet mot Alcazars entourage og hovedsakelig hans far, som overvåker karrieren hans.

Fredag, mens Australian Open er i ferd med å starte og Alcaraz skal spille mot Adam Walton, som er nummer 79 i verden på søndag, snakket Alcazar for første gang om Ferrero: "Det var en intern sak, noe mellom oss, og siden vi er et så profesjonelt og sammensveiset lag, er det ikke et eneste trekk som ikke blir diskutert og tatt opp", sa 22-åringen.

"Det var en gjensidig avgjørelse. Det finnes kapitler i livet som må avsluttes, og vi følte at dette var det rette tidspunktet. Jeg er veldig takknemlig for disse syv årene med Juan Carlos. Det er mye takket være ham at jeg er den spilleren jeg er i dag. Jeg har lært utrolig mye, men vi bestemte oss begge for å avslutte dette kapittelet i vennskapelighet."

Alcaraz avslutter med å si at de fortsatt er venner, "vi har et godt forhold, vi bestemte oss bare for å gå hver vår vei". Alcaraz' nye trener, Samu López, har jobbet med Ferreros lag siden januar 2025, og har jobbet med Carlos tidligere.