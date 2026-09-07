Carlos Alcaraz snakker om de «lengre pausene» han ønsker å ta, og har som mål at karrieren skal vare i 10–15 år

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Carlos Alcaraz er i kvartfinalen i US Open og viser imponerende form i sin første turnering på fire måneder siden håndleddsskaden. Etter seire i to strake sett over Tommy Paul og YB Wu skal Alcaraz neste gang møte Ben Shelton på tirsdag, som han har slått i deres tre første kamper. Spanjolen, som forsvarer tittelen i New York, har imidlertid sagt at han vil ta lengre pauser fra tennis for å forebygge skader og utbrenthet.

Etter seieren over Paul ble den 23 år gamle spanjolen på pressekonferansen igjen spurt om de «lengre pausene» han hadde tenkt å ta, og han svarte at «det kommer an på», men at han er sikker på at han kommer til å ta dem (via The Tennis Letter).

«Tennis kan være så uforutsigbart fordi du ikke vet hvor mange kamper du kommer til å vinne. Om turneringene kommer til å vare én kamp eller syv, det vet du aldri», sa Alcaraz. «Det kommer til å avhenge av hvordan jeg føler meg fysisk og mentalt. Om jeg trenger lange pauser i begynnelsen av året, midt i eller på slutten.»

Alcaraz la til at han ønsker at karrieren hans skal «vare veldig lenge, de neste 10 til 15 årene», og at han vil ta vare på sin mentale helse og kroppen sin.