Carlos Alcaraz snakker om målet sitt om å bli verdensmester, men mest av alt ønsker han å være lykkelig

HQ

Carlos Alcaraz er klar til å returnere til tennisbanen i Cincinnati Open denne helgen, vel vitende om at han har mye å vinne. Han har bare 10 poeng å forsvare i Cincinnati, etter å ha blitt slått ut i første runde i fjor sommer, og 50 poeng å forsvare i US Open, etter å ha tapt i andre runde, mens rivalen Jannik Sinner har 3000 ATP-poeng å forsvare mellom de to turneringene.

Det betyr at den nå tilsynelatende enorme forskjellen på 3430 poeng mellom Sinner og Alcaraz, som er nr. 1 i verden, sannsynligvis vil bli mindre etter US Open. Selv etter US Open skal Sinner forsvare 2500 poeng fra Shanghai Masters og 1500 poeng fra ATP-finaler, mens Alcaraz bare skal forsvare 500 poeng fra Kina.

Det betyr at det er en reell mulighet for Alcaraz, som sist var på toppen av rankingen i september 2023, å være nummer 1 i verden ved utgangen av året. "Det er åpenbart et mål jeg har i kampene og alt annet, og det er å prøve å bli nummer én igjen på slutten av året. Så det er målet mitt i den andre delen av året", innrømmet han til journalistene i Cincinnati. Først sa han imidlertid at målet hans er det samme som det alltid har vært: "Å være lykkelig, å nyte tiden min på og utenfor banen i de beste turneringene vi har i verden."

Selv etter Wimbledon-tapet mot Sinner sa han at han forlot banen den dagen "glad og stolt, smilende og tenkte bare: 'Ok, på et eller annet tidspunkt må jeg tape en Grand Slam-finale. Det har alle gjort'. Så jeg var bare stolt."

En helt annen tankegang enn i fjor, da han til tross for å ha vunnet Roland Garros og Wimbledon på rad, tapte en grusom finale i Paris 2024 mot Djokovic, noe som førte til den kanskje lengste dårlige perioden i karrieren hans. Han knuste til og med sin første racket da han tapte mot Monfils i Cincinnati, overmannet av frustrasjon. Ett år senere høres han mye mer selvsikker og optimistisk ut.