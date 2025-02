Carlos Alcaraz spiller sin første 2025-finale på søndag: Hva er klokkeslettet og hvordan du ser den

HQ

Carlos Alcaraz er i ferd med å spille sin første finale i 2025. Og det er en viktig en for ham, ikke bare på grunn av poengene som står på spill (500, sammenlignet med de 2000 poengene i en Grand Slam), men fordi det vil være et gjennombrudd for spanjolen.

Ikke bare var dette hans debut i Rotterdam Open, en turnering med mer enn 50 års historie (en turnering som Rada Nadal aldri har vunnet), men etter å ha slått Hubert Hurkacz 6-4, 6-7 (5), 6-3, har han nådd sin første finale i en innendørs turnering noensinne.

Men det blir ikke lett, for foran seg har han en stor spiller, verdens nummer 8 Alex de Miñaur. De har bare møtt hverandre to ganger tidligere, og begge gangene har Alcaraz vunnet.

Når er Rotterdam Open-finalen mellom Alcaraz og De Miñaur

Kampen spilles kl. 15:30 CET, en time mindre i Storbritannia. I Storbritannia kan du se den direkte på Sky Sports eller NOW TV. I Spania kan du se den på Movistar+.